Martin Glváč Maznák Smeru gigolo, kde pak ty ptačku hnizdo máš.?

Preslávil sa pri Mečiarových amnestiach pobehoval s Dankom a Bugárom po parlamente a vyhrážali sa zrušenie Mečiarových amnestií sa udeje len ak sa zachovajú Kočnerovi milosti. Nakoniec sa Kočnerove milosti zachovali

a to aj napriek tomu že milosti Kováča mladšieho boli zrušené.

Glváč bol zadobre aj s odsúdeným daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom a hovorí sa o ňom aj na nahrávke Gorily.

Ako dopadlo zrušenie Mečiarových amnestii no predsa do stratena sudca Karol Posluch oddialil vyšetrovanie Lexu minimalne o pol roka. A Mečiar si robí zo zrušenia amnestii švandu. Sudna mafia na Slovensku vraždu premlčala, toto sa naozaj môže stať len tu prípadne v stredoafrickej republike.

Už v tú dobu nám rozumovo zdatnejším bolo jasné, že tento Maznák Glváč má silné väzby na Kočnera a je jeden z jeho ľudí.

Je to tiež milovník alkoholu a žien s pochybnou povesťou o čo svedčia jeho SMS Zsuzsovej

Preslávil sa ako opitý vykrikoval v parlamente v článku pripájame video

A tú je pár jeho sms Kočnerovej krásnej volavke

Sedím v sale a jediné čo ma poteší je Tvoja sms

Dal by som si Ťa tu

Si božsky krásna a zaslúžiš si hýčkanie a opateru

Zajtra mám pre Teba už po mnohý krát veľké svoje prekvapko

Máznák Glváč posielal množstvo selfíčiek Zsuszovej priamo s parlamentu tá mu naopak posielala pikantné vecičky aby mu v parlamente lepšie ušiel čas.



Kto vie čo to bolo za prekvapko ktoré Maznák priniesol Zsuzsovej, nezabúdajme aj na to že kapitán Danko vraj poslal Zsuzsovej fotku svojho stožiara.

Podľa dostupných informácií boli spolu v kontakte napríklad aj v júni, v deň, keď polícia zadržala Mariana Kočnera vo veci miliónových televíznych zmeniek, ale ešte aj v čase, keď Zsuzsovú ešte nezadržala polícia vo veci vraždy Jána Kuciaka.

Martin Glváča mala Zsuzsová uloženého v telefóne ako Maznák , pri vypočúvaní uviedla. „Priateľský, flirtujúci, nezáväzný a mám ho rada ako človeka a nebolo medzi nami nič, keďže má partnerku a má malé dieťa,“ hovorí Zsuzsová v spise o poslancovi, pričom si posielali správy aj fotografie a tvrdí, že sa dokonca trikrát stretli.

Pellegríni vtedy povedal:

„Nemám dôvod nejakým spôsobom jeho ako človeka spochybňovať len za to, že mal nejakú osobnú komunikáciu, aj keď s nešťastnou osobou, s ktorou, ak by asi vedel, s kým komunikuje, tak by nekomunikoval,“ vyhlásil. „Teraz ho verejne popraviť a odsúdiť by sa mi zdalo nefér, potom by som musel odsúdiť a popraviť rad radom všetkých, ktorí si s ňou písali,“

Zastal sa ho dokonca aj generál nižšieho vzrastu vyštudovaný poľnohospodársky inžinier Balciar

Treba podotknúť, že Martin Glváč, ale nebol jediným politikom, s ktorými si Zsuzsová dopisovala. Medzi nimi je bratislavský župan Juraj Droba, či šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Boris Kollár sa ale dlho s Zsuzsovou veru nerozpisoval sadol do auta a proptne vec vybavil

Námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek pre komunikáciu so Zsuzsovou vo funkcii skončil.

Glváč bol v minulosti v Smere dokonca tieňovým ministrom spravodlivosti.

A veľmi dobrý kamarát Kaliňáka ten sa ho zastal a zastal sa ho aj Peter Žiga.

Ale na kandidátku do parlamentných volieb pre istotu nepostavili, lebo nevedeli čo všetko ešte môže vypadnúť na Maznáka z Kočnerovej threemi.

Bližšie ku Glváčovi

JUDr. Martin Glváč narodený 1967 v Bratislave má 54 rokov je vraj slovenský právnik, manažér, advokát, politik, bývalý poslanec a podpredseda NR SR. Je bratislavským krajským predsedom strany SMER – sociálna demokracia.

Neskôr bola medializovaná aj jeho komunikácia s podnikateľom Marianom Kočnerom, obžalovaným vo viacerých kauzách. 7. novembra 2019 sa vzdal funkcie podpredsedu NR SR.

Glváč si písal aj s Kočnerom často takže vyberáme

Kočner si s Glváčom tyká a píše, že „tú mumlavú treba poslať do p.če. Čím skôr“.

Kočner „mumlavou“ označoval ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (vtedy Most-Híd) a pridával aj spôsob, ako sa jej zbaviť.

„Treba zvoliť štátnu taj. do SR a odíde sama.“

Kočner má na mysli štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú.

Žitňanská totiž vyhlásila, že pokiaľ sa Jankovská dostane do súdnej rady, odíde z funkcie.

Glváč pritakáva. „To je pravda,“ píše podľa Threemy.

Pozemky na Čiernej vode

Kočner a Glváč si cez Threemu nepíšu len o politike, ale aj o biznise. Ide o správy z roku 2017 a o rozsiahly pozemok v Čiernej Vode na ňom vyrástlo satelitné mestečko neďaleko Bratislavy, v katastri Chorvátskeho Grobu.

Práve s pozemkami na Čiernej Vode sa spája najväčšia Glváčova kauza. Ide o prevody lukratívnych pozemkov v tejto lokalite z roku 2004. Tieto prevody riešill z Kočnerom.

V tejto kauze bol namočený aj riaditeľ firmy Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB), Milan Valášik v ktorej má podiel „eseročka“ RCBT, za ktorou podľa zverejnených informácií stoja ľudia s kontaktmi na funkcionára Smeru Martina Glváča, si podľa kontroly Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) inkasovala peniaze za služby, ktoré v skutočnosti pre BSK neurobila. Išlo napríklad o údajné natieranie čiar na cestách.

V kontrolnej správe sa uvádza, že viaceré výkony rovnakého druhu boli v jednom roku opakovane fakturované na tých istych komunikáciách zo strany RCB a preplatené BSK. Išlo navyše napríklad o cesty vedúce cez lesy Malých Karpát. Niektoré cesty III. triedy nespĺňali ani normu šírky pre uvedený náter stredových deliacich čiar.

Krušné chvíle však zrejme prežíla aj priateľka tohto vysokopostaveného smeráka Soňa Chanečková, s ktorou má päťročného syna.

Jeho terajšia partnerka je vyštudovaná právnička, svojho času robila asistentku smeráckemu poslancovi Petrovi Fitzovi a bola nápomocná Jánovi Čechovi, tiež zo Smeru. Oficiálne si tmavovláska, ktorá sa vozila na luxusnom džípe nemeckej automobilky za vyše päťdesiattisíc eur, si ako asistentka vtedy prilepšíla každý mesiac o tisícšesťsto eur.

Podnikavé dievča figurulo okrem toho dovedna v troch firmách. Podniká s poslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou či s Ľubomírom Múčkom, ktorý dlhé roky pracoval pre Glváča. Spoluprácu tmavovlásky a svojho otca, keďže majú spolu firmu, vysvetľoval Martin Glváč už pred rokmi: „Jednoducho môj otec kúpil dom vedľa domu, ktorý patrí otcovi mojej priateľky. Majú tam krčmu, takže sa dali s mojím otcom dokopy a prevádzkujú ju spoločne.“

Majetok v Pezinku a dedo arizátor

Cez spoločnosť Posonium, ktorú sme spomínali v súvislosti s bytom na Tupého ulici v Bratislave, vlastní otec Martina Glváča a Soňa Chanečková pomerne rozsiahle pozemky v Pezinku. Keďže obom rodinám je toto malebné vinohradnícke mesto pomerne blízke - žijú tam Sonini rodičia a otec Martin Glváča si tam uvádza trvalý pobyt -, nie je to jediná firma, cez ktorú tam majú pozemky. Presnejšie, Glváčovci tam cez ďalšie spoločnosti, napríklad zaniknutú firmu OSAN či Sport Palace, vlastnia rozsiahlu sieť rôzneho majetku. K Pezinku však rodinu bývalého ministra obrany viaže aj čosi iné ako majetky. Jeden smutný príbeh miestneho Žida Maxa Kohna. Keď pred niekoľkými rokmi Ústav pamäti národa zverejnil zoznam arizátorov, teda ľudí, ktorí počas slovenského štátu získali židovské podniky, ukázalo sa, že takto nejako k majetku prišiel aj Ján Glváč, dedo Martina Glváča. Ten arizoval železiarstvo, ktoré vlastnil práve Max Kohn. Ako zistil denník Sme, Glváčovi sa to podarilo vďaka jeho politickému krytiu. Podporovala ho totiž okresná organizácia aj generálny sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Glváč požiadal o arizáciu v júli 1940. V zdôvodnení Župnému úradu v Bratislave napísal: „Chcem z toho vybudovať krásny obchod a dokázať, že statočný Slovák je schopný veľkých vecí. Tento obchod mať je mi snom a mimoriadnou túžbou.“ Splnilo sa mu to v septembri 1941. Veľká časť rodiny Maxa Kohna skončila v koncentračných táboroch. On sám spáchal samovraždu. Po revolúcii sa o dom zaujímala Kohnova dcéra Judita, obišla však naprázdno. Zato Glváčovci sa stali pomerne majetnou rodinou.

Čo sa týka Martina Glváča, už má jeden boj o majetok za sebou. V minulosti bol ženatý. Vzťahu so Soňou nikdy nedal oficiálnu podobu. Zoznámili sa v roku 2002, keď bola Soňa ešte študentka. Ich spoločnú lásku však spečatil syn Matej, ktorého porodila Soňa v roku 2013, teda v čase, keď Glváč šéfoval ministerstvu obrany. Partneri sa objavili rok predtým na svadbe Braňa Zahradníka, ktorá sa konala na Donovaloch. V obľúbenom horskom stredisku vlastní Glváč luxusný apartmán v radovej zástavbe.





Glváčovu partnerka figuruje ako spoločníčka v niekoľkých firmách. Dve z nich majú sídlo hneď oproti centrále Smeru na Súmračnej. Na Tupého ulici, kde by mala Soňa Chanečková aj bývať.

Apartmán, ktorý má približne štyristo štvorcových metrov, s veľkou terasou a výhľadom na mesto, je napísaný na spomínanú firmu. Glváč, ktorý v apartmáne žije so svojou družkou, sa v minulosti posťažoval, že na terase sa veľmi nedá zdržiavať pre hluk z vlakových koľají. Domáce réžie by mala hradiť zo svojich prostriedkov Glváčova partnerka.





Glváčova partnerka

Soňa Chanečková

sa do pozornosti dostala v súvislosti so získaním lukratívnych pozemkov v Čiernej Vode pri Bratislave. V roku 2004, za druhej Dzurindovej vlády, schválili úradníci Slovenského pozemkového fondu veľkú pozemkovú zámenu. Dvom reštituentom z Plaveckého Podhradia zamenil ich reštitučný pozemok na Záhorí za vyše 140-tisíc štvorcových metrov v čiernovodských luhoch a hájoch. Reštituenti ich obratom ruky predali firme LM - Real, ktorá sídli na Súmračnej ulici. Spoločníčkou v tejto firme je práve Glváčova partnerka Soňa Chanečková. Spoločnosť LM - Real vtedy zaplatila reštituentom za jeden meter 36 centov, čo pri 140-tisíc štvorcových metroch vychádzalo na vyše 50 400 eur. O dva roky, v roku 2006, si realitná firma dala vypracovať investičný zámer na výstavbu viac ako stovky domov a vtedajšie vedenie obce obratom zmenilo územný plán. Stavebné parcely mali zrazu hodnotu 16,6 milióna eur, čo znamenalo ich tristonásobné zhodnotenie.

Nevieme či náhodou nešlo o pozemky po židovi Maxa Kohnovi ale nebránime sa aj tejto myšlienke. Národná arizácia dúfajme že karma týchto zlodejov dobehne.

S dvojicou Martin Glváč a Soňa Chanečková sa neoficiálne spájalo aj niekoľko luxusných nehnuteľností v bratislavskom Starom Meste. Pred pár rokmi sa špekulovalo, že práve pre nich buduje podnikateľ Ladislav Bašternák vilu na Hummelovej ulici. Dokonca sa objavili reči, že Soňa ju plánuje zariadiť v spolupráci s prvotriednymi dizajnérmi.



Ale meno Martina Glváča začalo skloňovať v súvislosti s Vilou Golden Eye na Ostravskej ulici pod bratislavskou kalváriou. Ako prvý na tento novovznikajúci luxusný objekt upozornil portál Aktuality.sk, podľa ktorého ponúkne svojim majiteľom po dokončení šesť izieb. Súčasťou vily by malo byť sedem šatníkov, štyri kúpeľne, wellness a fitnes. Medzi štyrmi podlažiami bude premávať výťah. Úžitková plocha vily by mala mať vyše 1 200 štvorcových metrov. Podľa odhadov realitnej maklérky môže mať takáto vila cenu tri až päť miliónov eur.

Len na samotný pozemok veľkosti vyše 2 100 štvorcových metrov musel majiteľ vynaložiť zhruba milión eur. Vila je v rozostavanom stave. Stojí hrubá stavba. Jej majiteľom aj vlastníkom pozemku je nateraz firma MIG REAL. Jej konateľkou je aj Lívia Krnčoková, ktorá mala v minulosti cez podnikateľské aktivity blízko nielen k rodine Glváčovcov či k Soni Chanečkovej, ale aj k strane Smer. Niekoľko rokov bola konateľkou Agentúry SMER, s. r. o. Keď už je reč o Ostravskej ulici, luxusnú vilu si na nej pred časom vybudovala aj firma A-T Development. Sedia v nej ľudia blízki exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a istý čas sa špekulovalo, že v nej bude tento dnes už bývalý politik bývať. Na ulici žije aj Vladimír Husák, syn bývalého komunistického prezidenta Gustáva Husáka.

Byt pri mori

Do portfólia Glváčovho majetku pribudol v roku 2016 byt v chorvátskom prímorskom mestečku Sukošan. Letovisko si už v minulosti obľúbil Gábor Gál aj minister životného prostredia László Sólymos. Glváč vtedy na investíciu v Chorvátsku nahovoril aj podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara. V novovybudovanom areáli je niekoľko domov s apartmánmi. Cena týchto nehnuteľností sa pohybovala okolo 350-tisíc eur. V areáli má Glváč s Hrnčiarom postarané o súkromie. Ich bezprostrednými susedmi sú prevažne Rakúšania, Nemci a Poliaci. Z apartmánu má podpredseda parlamentu Glváč more na pár krokov.

Kým cez leto má podpredseda parlamentu k dispozícii apartmán pri mori, v zime si rád užíva na Donovaloch pod lesom, kde v radovej zástavbe vlastní apartmán. Horské prostredie navštevuje v spoločnosti partnerky Sone. Glváčovým susedom je napríklad bývalý riaditeľ RTVS a televízie Markíza Václav Mika aj manželka podnikateľa Ivana Kmotríka, moderátorka Adriana. Apartmán tu patrí tiež väzobne stíhanému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi.

Rekreačná „chatka“ v Senci

Nech už vzťah Glváč - Chanečková dopadne akokoľvek, isté je, že nielen apartmán na Donovaloch by známemu smerákovi mal zostať. Už nejakých 15 rokov totiž sám vlastní pomerne luxusnú vilu na seneckých jazerách. Hoci oficiálne ide o rekreačnú chatu, v skutočnosti je to niekoľkopodlažný objekt pripomínajúci veľkorysé rodinné sídlo. Martin Glváč v minulosti netajil, že pobyt pri jazerách má na neho blahodarné účinky. Kedysi, v päťdesiatych rokoch, bola táto oblasť vychytenou lokalitou, kde si skromné chatky postavili herecké hviezdy tých čias, ako bol František Dibarbora, Karol Machata, Martin Gregor, Július Pántik či Ladislav Chudík. Populárnou sa stala najmä po natočení snímky Šťastie príde v nedeľu. V posledných zhruba dvadsiatich rokoch sa stala rajom pre novodobú smotánku. Svoje rekreačné sídla si tam vybudovali Lexovci, ale megahaciendu tam okrem Martina Glváča má ďalší smerácky poslanec Dušan Galis.

Hotel v Rakúsku Cez akciovú spoločnosť Z. B. Glváčovci vlastnia, aspoň v minulosti vlastnili, krásny Hotel zur Burg v Rakúskych Alpách. Konkrétne v kaprunskom stredisku Zel am See. Ide o štvorhviezdičkové luxusné zariadenie, ktoré pre verejnosť otvorili

v roku 2010. Len jeho rekonštrukcia podľa odhadov vyšla na 2,5 milióna eur. Jedna osoba zaplatí v tomto hoteli podľa

výberu izby a stravy za jednu noc od 120 do 300 eur.