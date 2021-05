Nová značka starých zlodejov.

Na začiatku ukradli námet na video „Majster poriadok“, aby po dvadsiatich rokoch ukradli logo ROSE Kataline Nagyházi a vydávali ho za novú značku starých zlodejov. Smer – slovenská sociálna demokracia.

Mimoriadna správa – Noví slovenskí sociálni demokrati pripravujú krádež Desiatich najmocnejších ľudí Slovenskej republiky.

Na začiatku ukradli námet na video „Majster poriadok“, aby po dvadsiatich rokoch ukradli logo ROSE Kataline Nagyházi a vydávali ho za novú značku starých zlodejov. Smer – slovenská sociálna demokracia.

Pod obrázkom je video kliknite naň (FB skupina Antifico a Antismer)

Medzitým sa zabávali drobnými krádežami, ako priznal poradca Fica vo výške 4 miliárd eur ročne. Dlhých 12 rokov. Za 12 rokov uj*bali približne 50 miliárd vlastnými hlavami. Čo poslanec Smeru to zlodej s majetkom. Najmenej má Blanár nad 10 miliónov najviac má Kaliňák okolo 3 miliárd. Samozrejme medzitým sú oligarchovia Lorencovci, Lexovci, Babiš , Haščák, Široký, Brheľ, Suchoba atď. Do výpočtu nie su zarátaní menší zlodeji spotrebnej dane a DPH ako sú Kočner, Baštrnák, Takáčovci, Sýkorovci.

Od Hlavy plnej peňazí cez dobu kešu Róberta Kaliňáka sprevádzajúceho povestný fúrik Laciho Baštrnka prevážajúceho 12 miliónov na fúriku, cez rýchly presun miliónov na pravidelnej linke medzi mafiou, uniformou a talárom, až po obľúbených 500 tisíc vianočných Petra Kažimíra od Brhela. Ako priznáva podnikateľ so štátom, Michal Suchoba.

Nové logo, starí rovnakí zlodeji s ešte starším remeslom. Udrbať všetko, lebo u nich ani „Psiu mater Laryho u Fica, ktorá vie, že takto sa to nerobí, novým kúskom nenaučíš“.

Nič nové v histórií boľševika, iba iné generácie na povestnom Kruhovom objazde so sloganom – „Ako ďaleko sme došli“ – sa stenčili. Z milióna na pár desať tisíc.

Ak som doteraz za vrchol zlodejského remesla považoval, spolu so zlodejskou drzosťou krádež filmového plátna počas premietania filmu pred zrakmi tisícky párov oči kdesi z čias Hippies, noví slovenskí sociálni demokrati starého Fica sa prebojovali do čela rebríčka zlodejov.

Za dvanásť rokov ukradli štát pred zrakmi ľahostajných i mlčiacich.

Za devätnásť mesiacov po voľbách 2020, v referende, sa pokúšajú ukradnúť, „rodinné striebro“.

Správa z tlače.

„V SIS prebehla tajná schôdzka najmocnejších v štáte, hovorili o vyšetrovaní veľkých káuz“ ! 19.2.2021.

Schôdzku vyvolalo podozrenie o manipulácií s vyšetrovaním práve veľkých káuz.

Zostalo posledné, čo sa slovenským sociálnym demokratom Fica a sociálnym demokratom Pellegríniho, ešte nepodarilo ukradnúť.

Desať najmocnejších ľudí štátu slovenského.

Zmenu "Kolúznej väzby" potrebujú tí, čo sú ešte dnes na slobode a zajtra už vo väzení.

Po pár dňoch som sa dostal k informáciám, ktoré odhaľujú tajomstvo tajného stretnutia desiatich najmocnejších ľudí štátu.

V SIS, "betónovej pivnici", ako tvrdí znalec zločincov a zločinov.

Trojnásobný Fico.

Po celodennej drine v záhrade sú jedinými fungujúcimi orgánmi, hlava s rozumom a britký jazyk. Takže zajtra. Iba ruky odmietajú písať.

Robertovi Ficovi, súdruh, je to oveľa desivejší dôvod, obsah i východiská, ako hovoríš ty vo videu "Strany Čuvačskej sociálnej demokracie".

Poviem ti, keby si vedel, už ani nezaspíš.

Mediálny suterén

Podľa expremiéra sa vďaka súčasnej vláde začala meniť averzia voči nemu vraj ho začínajú mať ľudia radi. Po skončení núdzového stavu chce znovu robiť stretnutia na verejných miestach, chystá aj púť na kresťanský sviatok predstaví birmovaný komunizmus.

Bolo to prvé vystúpenie bývalého premiéra Roberta Fica v dezinformačnom rádiu Infovojna. „Cítim sa tu veľmi dobre,“ povedal v štvrtkovom dopoludňajšom vysielaní. A možno sa dostane aj kulturológiu do diskusie s kamarátom Mazúrekom.

Takže čo sa udialo na diskusii

Fico vyzdvihol, že nie je homosexuál ani feťak a drogista, ale je obyčajný slovenský tradičný národný alkoholik. Vraj v súčasnosti kŕmime homosexuálne spolky a bieloruskú opozíciu.

Mimovládny sa vraj nemajú miešať do politiky ale majú chrániť orla kráľovského, bobra a vydru.

Vraj kŕmil svojich nepriateľov ako hadov na prsiach konkretne ide teda mimovládne organizácie. Ktoré zariadili aby v roku 2018 padla jeho vláda.

Birmovaný komunista zabudol že šéfoval 6.poschodiu ktorá pripravilo a zorganizovalo vraždu Jána a Martiny a bohužiaľ justičná policajná mafia zastavila súdy a vyšetrovane aby sa nepohlo ani o mm ďalej dokonca jeho somséda Kočnera vyhlásili za nevinného. Zabudol na milión na stole a Tibora Gašpara s ktorým šírili konšpirácie. Dodnes sa Chrapuň Fico nevyjadril jasne k tejto vražde a nepochybujem že o jej príprave vedel a pravdepodobne sa na nej aj podieľal.

Nezabudol ani na Soroša .

Fico je vraj starý politický vlk. Vraj nie je nekorektný vraj nie je bastard.

Zaplatil chudák politickú daň a teraz musí kriesiť sociálnu demokraciu.

Moderátor vyzdvihol že Korčok bol štátny tajomník za Smeru u Lajčáka na ministerstve vnútra.

Samozrejme liezol Fico v diskusii Rusom do zadku a vraj Miluje Kubu.

Hodinu a pol trvajúci priestor využil hlavne na stranícku kampaň i na kritiku svojich protivníkov. Špecifickú pozornosť venoval strane Hlas-SD, ktorá na seba viaže časť bývalých voličov Smeru.

Vraj kauza čistý deň bola útokom na Fica cez Richtera. Prečo by významným Smerakom bolo bránené kefovať siroty v detskom domove.

Fico vraj voľby prehral Pellegrini nie on a nemal Pellegriniho počúvať a mal ísť na billboardy.

Fico vraj miluje históriu a študuje ju no keby tomu tak naozaj bolo vedel by že obce Kľak a ostrý Grúň boli celé vyvraždené a osídlené znova hlinkovcami, vysťahovanými hlavne z okolia Bratislavy a preto tam vyhrávajú voľby neonacisti keď tvrdil že tam žijú potomkovia partizánov a nechápe to. Fico, Fico máš veľké medzery ty nemtud jeden.

Vraj vražda Jána a Martiny bola naplánovaná za účelom aby padol Smer a keby nebola vyhral by Fico voľby.

Skupinu okolo svojho niekdajšieho spolupracovníka Petra Pellegriniho označil „za zradcov, ktorí môžu byť Smeru vďační za všetko, čo v živote dokázali“.

Aby sa od tejto „liberálnej partie“ odlíšil aj vizuálne, do názvu strany nechal tento týždeň doplniť.

Ešte si priložil polienko vraj Matovič je rád, že vymrie množstvo dôchodcov aspoň budú peniaze na INÉ VECI, akurát zabudol dodať že najviac úmrtí bolo v dôsledku zhromaždení 17.novembra ktoré zorganizoval on s jeho neokomunistami a neofašistami a tam vyzvali obyvateľstvo k nedodržiavaniu protipandemických opatrení a hlavne ich voliči dokonale rozniesli koronu po celom Slovensku.

Vraj dobrý dôchodca mŕtvy dôchodca a to povedal ten ktorý 12 rokov sľuboval 13 dôchodok.

Ešte Fico zabudol zabudol zdôrazniť že kým svoje platy za jeho vlády zdvihol o 1500 euro deťom zdvihol prídavky o 70 centov.

Vraj sa proti nemu spikli sociálne siete.

Za reklamy umiestnené pod článkom ožobračujúce ľudí nesie zodpovednosť majiteľ SME !!!