Som starší ale pamäť mi ešte ako tak slúži.

1. Dobre si pamätám ako poslanec Maroš s Igorom Matovičom pred parlamentnými voľbami hovorili aký je mýtny tender špinavosť a že za nim stojí Počiatek a Vážny.

Prešiel odvtedy rok a pol a je Ticho. Mýslite si že sa toto vyšetruje OČTK? OČTK je mantra ktorá ale koná ale veľmi málo. V tomto prípade asi nič.

2. Ľudia z Ružomberka plakali ako ich podviedol Mečiarov privatizér Fiľo, viac ako rok pred voľbami išiel medzi nich Matovič a sľuboval im pomoc. Tesne po voľbách prišli ľudia pred úrad vlády a Igor im ukazoval doma prstami ako sa pozrie Fiľovi do očí. Potom prijal na účet na pomoc občanov pol milióna od Fiľa. A je ticho. Myslite že tento pol milióna vrátil Ružomberčanom?

3. Pamätám si ako Igor písal o SPP matke. Fico sa v priamom prenose usvedčil ako zariadil jej odkúpenie ročná strata odvtedy je pre štát zhruba 100 miliónov. Máte pocit že sa v tom niečo vyšetruje. Určite nie.

4. Pamätáte si ako Žilinka na vypočúvaní sľúbil že zruší Kotlebovu stranu. Odvtedy Kotlebovci všetkým ostatným nadávajú do fašistov, bratríčkujú sa s Ficom a Pellegrinim. A momentálne dokonca napadajú Matoviča v parlamente a nosia mu pred dom truhlu. Myslite si že to niekto vyšetruje? Určite nie.

5. Súd vraždy Jána a Martiny viazne Kočner je vraj v tomto prípade nevinný, podobne viazne aj 1488, A Vietnamec sa dokonca uniesol sám.

6,7,8, 9 myslite že niekto vyšetruje 1488,? Myslite si že niekto šetrí kauzu tipos? Myslite si že niekto šetrí gorilu? Myslite si že šetrí niekto amnestie? myslite si že rieši niekto nadobudnutie majetku? Myslite že niekto rieši exekučné amnestie. Nuž ja si myslím, že sa to rieši len akože bez efektu.

A takto môžeme pokračovať ďalej. Nafukujú sa tu bubliny ktoré vzápätí praskajú a je to doprevádzané oslavným cirkusom.

Pred tým sa to hodilo na koronu, korona pominula a veľa sa nezmenilo.

A je dosť možne že o mesiac o dva mame z väzby vonku Gašpara, Kovačiak, Bodora, Zora Kollara, Kvietika a ďalších z piateho a šiesteho poschodia. Potom sa Vám ľudia konečne oči otvoria treba silnejší občiansky tlak. Justicia a polícia ešte stále zametajú.

Siedme poschodie sa zabáva a kydá smelo na súčasnú vládu.

Fico s Kaliňakom tvrdia pozrite sa ak by na nás niečo mali tak sedíme dávno v base a teraz sa ukazuje že na nás nemajú nič a budú musieť pustiť týchto politických väznou. A robia si veľkú show. A naozaj Igor okrem rečí že by mali šuchať nohami ešte stále nezahájila vyšetrovanie proti týmto ľuďom zo 7 pochodia. Dokonca Haščák si užíva

A kto ich má vyšetriť Ficov veliteľ korupcie Peter Kovařík, Ficova štátna tajomnícka Maria Kolíková, alebo na čele skorumpovanej justície generálny prokurátor Maroš Žilinka. To znie ako zlý vtip a tragikomédia v priamom prenose.

8 poschodie Mečiarovci, Lexovci, Lorencovci sa smeju do popuku. A davajú nám najavo sme za vodou nám sa prepiekli dokonca aj vraždy Remiaša, Rýpala, Pejka, Gauliedera.

Nejaký pán Panis ma vyhodil za tieto vraj nepodložené reči zo skupiny Podporujeme Igora Matoviča.

To iste sa mi stalo že nejaký pán Naď ma vyhodil zo skupiny Podporujeme ministra obrany Jara Naďa. Keď so sa ho spýtal a čo Balciar a prečo lieta po slobode. On s tým nič nemá umyl si ruky dal to na políciu a vyhodil ma z jeho skupiny pre istotu kdyby neco.

Aj to je dôvod prečo zakladáme stranu občianska spoločnosť.

Dodatok od Viktora Tomovčíka

Tak pozatvárame tých Top lumpov , ja osobne budem trvať na veľkom karnevale, bude to v Leopoldove v štýle Ria cely týždeň, pod múrmi väznice a pojde to transparentné z peňazí lumpov čo nakradli za lumpa Fica.

A všetci budú mať dve možnosti. Hniť v base do smrti, alebo, byt chudobný ako kostolná myš, ale na slobodný. Ale to platiť bude ,len pre ekonomickú trestnú činnosť. Vrahovia a objednávatelia ty už nebudú mať žiadnu šancu, len chudobný všetko sa im zoberie zhniť doživotne v base. Nič iné si ani nezaslúžia. Tak lumpovia šanca tu je a bude, tak kompletujte už teraz svoje majetky a svoje bohatstvo.

A to si všetci zapíšte za uši ,tie vety čo som teraz napísal. Ak mate podnet ,alebo radu, von s ňou. A to platí aj o celej justícii.

Nie disciplinárne ,ale trestne stíhania a dvojnásobné tresty pálky ,ako pre normálnych ľudí. Takže aj vy pamätajte.

A kľúčové rezorty ako vnútro a spravodlivosť nebudú obsadzovane do budúcna slovenskými občanmi.

Je to trápne ,ale potrebne.EU je od toho, aby pomohla aj v tejto nelichotivej situácii Slovensku. A na to sa aj spoliehame.

O práve právnom štáte v tejto banánovej republike ,ktorú nám pripravil Slovak Fico ,zo slovenskej právnickej fakulty nemáme byt načo hrdý.

A takýto odpad včetne lektorov ako Mamojka tu Slovensko chrlí desaťročia a ide z nich len smrad korupcia ochrana lumpov a nedostihnuteľnosť právnych zástupcov a ich ešte väčších lumpov ich klientov.

To musí byt minulosťou, aby ľudia na Slovensku žili konečne spokojný rodinný spoločenský a nádherný život v tejto prekrásnej a malebnej krajine.

Peter Smolka

Dobré ráno Slovensko......

Síce sme ho nevideli, ale už teraz sme sklamaný. Alebo, už teraz môžeme konštatovať, že sme sklamaní.

Materiál, ktorý bol predstavený ako zásadná reforma slovenského zdravotníctva v rámci plánu obnovy, sa od predchádzajúcej reformy, stratifikácie, nejako neodlišuje.

Stratifikácia bola vždy predmetom sporov, aj keď bola ako žena inšpektora Colomba: Nikdo ju nikdy nevidel, ale stále sa o nej rozprávalo-teda na Slovensku.

Inak opäť Smeráci. ako inak, stovky ich v sobotu protestovalo v Bratislave pred Úradom vlády SR a pred Prezidentským palácom.

Prezidentke vyčítali, že namiesto toho, aby podporila referendové aktivity občanov, rozhodla sa obrátiť v tejto otázke na Ústavný súd SR. Tak ma napadlo a na koho sa mala obrátiť? Hádam len nie na Súmračnú?

To bude opäť infikovaných-lebo pochybujem, že mali rúška a zachovali odstup. Polícia bude aj naďalej vykonávať kontrolu osôb na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom, ako aj na medzinárodných letiskách.

Noo a opozícia sa stále bojí, že väzba korupčníkov zlomí a začnú vypovedať aj o nich, tak v parlamente bliakajú, že obvinení z korupcie sú politický väzni.

Holt, nepochopili, že politik čo kradne, nemôže byť politický väzeň, ale obyčajný zločinec. Na Slovensku má byť premenlivo až oblačno, tak vám z juhu Francúzska posielam k dobrému ránu aj slniečko a pohodičku.....

Peter Blahoš

Progresívcov a palácu stojí v ceste Veronika Remišová. Našťastie.

Je čoraz jasnejšie, že scenár na podrazenie nôh vláde a predčasné voľby je prianím linky Sulík- Čaputová- Pellegrini.

Sulík do hry na rozbitie vlády vtiahol zlepenec bývalej strany Andreja Kisku, ktorého poslanci poriadne nevedia ani to, kde vlastne sú a čo tam robia.

Ich predsedníčka Veronika Remišová sa ocitla v zmätenej poslaneckej skupinke pritlačená k múru a proti Matovičovi vystúpiť musela.

Dnes ale vidí, že strana sa ocitla vo vleku ľudí, ktorí vládu neváhajú rozbiť a odovzdať krajinu mafii. O Remišovej si môžeme myslieť hocičo, ale jej protikorupčné a protismerácke nastavenie sa spochybniť dá len veľmi ťažko.

A aj to je dôvod, prečo zatiahla ručnú brzdu a na vzbúrenecké tanečky dnes odmietla pristúpiť.

Sulíkove zákerné ťahy s prezidentkou sú hrou, v ktorej začína hrať zaujímavú úlohu odborne zdatná a relatívne politicky silná ministerka spravodlivosti Kolíková.

Najprv sa vyjadrila, že Matovičovo odstúpenie je podmienkou jej zotrvania vo vláde, inak podá demisiu. Takéto ultimatívne vyhlásenie od populárnej ministerky je silným kalibrom.

Potom sa vyjadrila, že Sulík a Matovič nie sú na rovnakej úrovni v zničujúcom vládnom konflikte a že Sulík by v tej vláde pokojne mohol zostať- Matovič ale nie. Predsedníčku Remišovú, ktorá vidí rovnaký problém aj v Sulíkovi, v tejto línií nechala opustenú.

Záver je škaredý- podivná pozvánka od Sulíka ku Kolíkovej, aby spoločne, poza chrbát Remišovej napochodovali do paláca k hlavnému spojencovi: prezidentke.

Kolíková síce odmietla, ale pachuť zostala. Krajinu od náručia Smerohlasu delí kúsok, zdá sa ale, že Remišová napriek silnej paľbe Slovensko do týchto smerov pustiť nechce...

Navyše poslala prezidentku do jej ústavou stanoveného rámca, keď sa vyjadrila, že vláda nie je spolok malých detí a problémy si musí vyriešiť bez zásahov prezidentky. Nech jej to teda vydrží.