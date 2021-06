Od modrého zajačika: Sudcovská a prokurátorská mafia

Teraz sú zrazu sudcovia múdry ako rádio Jerevan, ale že 30 rokov si urobili zo spravodlivosti dobrý obchod o tom už mlčia, idu sa zrazu hrať na spravodlivých pot tom čo sa tu 30 rokov obchodovalo so spravodlivosťou a predávali sa

Zajačik terorizovaný fúzikom. VIDEO (Július Kovács)

6 poschodie nevzniklo samé od seba Kovačik , Trnka Čižnár zastavali kľúčové pozície v súdnictve viac ako 20 rokov. Harabín viac ako 30 rokov.

Dohňanský pomohol ukradnúť DPH takmer za 70 miliónov a jeho syn mu pomáhal. A bohviečo ešte ukradol predtým. Potom zabije človeka svojou nezodpovednou jazdou pri predbiehaní a ešte aj to mu prejde a ešte dostane aj odstupné pred odchodom do dôchodku. Platy majú trojnásobné ako normálni ľudia, aby neboli korumpovateľní, ale s jedlom predsa rastie chuť a keďže kontrolujú sami seba prečo by nekradli. Kolega odpustí veď je rovnaký ako som ja. Právnická žumpa.

Nieto divu na pravé učil Gašpar špelec ostrostrelec, Cuper milovník orešanského vínka,, Exekučná profesorka Ficová, Ľuboš Blaha pezinský Čegevara. V Sladkovičove istý Posluchaj tiež milovník alkoholických nápojov, tak čo čakáme. Z vlka barina nebude ani zo psa slanina. Ani z idiota spravodlivý právnik

Keď počujem jedného zo zakladateľov právnickej mafie na Slovensku Harabina nožík sa mi vo vrecku otvára.

Tito dementi nemajú základy matematiky. Nechápu čo je to príčina, následok, súvislosť. Nemajú ani základy logickej matematiky. Nevedia čo je výrok, čo je jeho negácia, kedy platí. Nevedia čo je to kvantifikátor čo je všeobecné čo je existenčné. Čo je to Konjunkcia , alternatíva, implikácia, alebo ekvivalencia nemajú o tom ani šajn tupé je to ako elitou ako mäsiarsky pes a potom tak vyzerá aj právo na Slovensku. Poviete si že matematika no je to len malá časť matematiky ale pre právnikov podstatná a mali by ju vedieť aj o polnoci keď ich zobudíte.

Oni by mali chápať príčinu aj následky svojich rozhodnutí. Potom môžeme prebrať akékoľvek dobré zákony z EU keď ich títo tupci vysvetľujú po svojom.

Právo sa dostalo do pozície čo povie sudca a prokurátor to je proste pravda aj keď je aj 14 ročnému decku jasné že je to hlúposť.

Vytvorili si monopol na pravdu a dokonca pre seba vytvorili iné zákony ako pre bežných ľudí. Potom máme také právnické esa ako Andrej Danko, Ján Richter alebo Petra Hajšelová. Trojica primitív, brusič a sestrička s Kramárov. Alebo Kolár nie kolotočiar ale exekučný mafián Zoro mstiteľ. Sklenka, Lindtner, Cviková, Šišková, Molnár, čo meno to duševný klenot.

Kočner ich ohodnotil spravne keď povedal kto je excelentný právnik Trnka a veľmi sa mi to to páčil ty cct ty juch sprosty.

No a máme tú novú generáciu Harabínov syn, Čižnárov syn, Ficova sestra. Fotky šťastných detí popíjajúcich Jack Daniels v aute a veď čože papa to zariadi. Flek mám istý čakať nemusím. Máma kúpi autíčko aj byt. Jasné netreba posudzovať detí podľa vetríkov ale jabĺčka v tomto pripade naozaj padajú pod strom,

Na mieste právnikov by som sa hanbil ako pes a zaliezol pod stôl. Keď mi niekto povie študoval som v Sládkovičove, v Skalici alebo nebodaj v Pezinku hneď mi preletí hlavou myšlienka och bože ďalší blb. Pepek Vyskoč.

Plukovník Fico docent náčelník ktorému nesmrdia ani náckovia.

Milý zajko rad by som Ťa prestal terorizovať a odlepil Ti fúziky ale vidíš Maroš Žilinka bráni náckov.