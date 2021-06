Neofašistická a nekomunistická zberba nám huláka v parlamente Fico, Pellegríni aj Kotleba

Harabín vysúdil nedávno 90 tisíc euro za nič Kuciakovci a Kušnírovci nevedia vysúdiť 70 tisíc aby vládali zvaliť dom vo Veľkej Mači ktorý im pripomína vraždu. Ja by som ho nezbúral je to jediný pomník vraždy neosocialistom vadí

Miesto kde zavraždili Jána a Martinu (Antifico a Antismer FB skupina)

Justičná fraška na najvyššom súde trvala 10 hodín predtým sudcovia viac ako 9 mesiacov študovali spisy a nevedia sa zhodnúť či je najznámejší zločinec Kočner naozaj zločinec. Keďže sa súdruhov netopierov všeličo vie. Macejko ko ko ko ko Macejková

Od modrého zajačika

JE HANBA ŽE NÁM FAŠISTICKO KOMUNISTICKÁ ZBERBA HULÁKA V PARLAMENTE A OBHAJUJE ZLOČINCOV !!!

Černákov vojak Suja. ktorý nadáva Rómom do cigáňov.

Miňko Mazurek ktorý hladkal pece v Osvienčime a usmieval sa úchylne pritom

Marianko Kotleba vodca pospolitosti a organizátor fakľových pochodov

Ľuboško Bláha vyznávač Fidela Castra

Roberta Fica netreba zvlášť predstavovať, sukničkár, zlodej, objednávateľ vraždy a možno aj vrážd.

Už by bolo, načase keby konečne od rečníckeho pultu v parlamente vzala Róberta Fica NAKA rovno do vyšetrovačky a CPZ.

Tešíme sa keď im Romanko Mikulec rázne povie už by sa konečne mal niekto pozrieť na to čo robí Robert Fico.

Problém je v tom že by sa na to mal pozrieť samotný Roman Mikulec a Roman by mal poriadne vynadať tomu nečinnému hňupovi ktorého ráno vidí v zrkadle a geluje mu dôsledne účes a maže mu papuľku Kolinskou.

Medzitým klan Majských prostredníctvom najmladšieho Erika po mne vyhlásili celoštátne pátranie pretože som ja ako zločinec povedal že Majsky okradli ľudí a chudákom zostalo len okolo 100 miliónov Euro.

Vyšetrovateľ z Ružinova nezaháľal. Majetok starého Jožka mal byť dávno predaný a mali byť vyplatený veritelia.

Samozrejme napríklad pochodová budova Sipoxu holding v lukratívnej časti Starého mesta pod hradom je napísaná na starého Jožka ako rodinný dom a minimálne 15 rokov až do dnešných Čias tam sídli firma SIPOX holding samozrejme firma jeho synáčikov.

Keďže budova je starého Marhuľu tak nájom neplatia veď je to ockove a nejaká ta blomba v listri katastra tam môže trčať aj ďalších 100 rokov.

Veď Jožko PREŽIL RAKOVINOU PROSTATY ĎALŠÍCH 17 ROKOV FAJČIL, PIL A DOBRE SI ŽIL.

Po voľbách roku 2000 Oľano trošku duplo na taláre justičnej mafie dvoj krížového štátu a Jožko Marhuľa Majský bol nútený zdupkať do Čiech chvíľu sa ukrýval v devuche čiernej Ostrave chvíľu sa ukrýval na psychiatri zrejme v Bohniciach v Prahe a predvádzal podobné kúsky ako u nás Kočnerova opička aby ho ľutovali.

Ale nakoniec ho pražsky súd zavrel na malý vršíček na Pankrác a to aj napriek tomu že Andrej z bocianieho hniezda bol častým hosťom na jeho haciende v Obyciach. Ale Jožko už sa derie na slobodu odvoláva chudák ma z fajčenia a pitia podlomené zdravie a nechce dožiť život pri tom peknom stromoradí a Andrej určite nezaháľa a nenechá ho tam dlho kvasiť, Marhuľa všeličo vie aj o Jankových Duckého zmenkách.

A Andrej nechce aby jeho kamoš Jožko zaspieval ako tieto zmenky boli použité. Chcel o tom povedať aj Ernest Vaľko ale záhadne umrel vo svojom dome pri lúpežnom prepadnutí

Luxusná Chalupa v Obyciach s loveckými kožušinami, parohami a vychytávkami exotických zvieratiek je samozrejme prepísaná na detičky. Všetko je v richtiku tak ako má byť. Dvesto tisíc ľudí je oklamaných jeden sa upálil pred centralou Horizontu pár desiatok sa obesilo pár tisícok skončilo na ulici asi 200 000 tisíc ľudí prišlo o celoživotné usporí. A detičky starého Jožka si užívajú ukradnuté peniažky.

Spravodlivosť po Slovensky sa zabáva, detičky Erik, Jožko a Evička lietajú súkromnými helikoptérami do Tatier na svoje chalúpky, kúpu sa v šampanskom,

Synak Jožko junior má zeleného fosforeskujúceho džípa je to náš človek si chodí rýchlo ako chce, Erik ma tuším Ferrari PEKNÝ STROJ VIDEL SOM HO PRED TÝM SIPOX HOLINGOM aj on vie tomu parádne vyťať.

Užívajú si ocko zarobil. Justícia na Slovensku nám tvrdí bohužiaľ premlčané podľa zákonov Lorencovsko Mečiarovskeho štátu. Katolík sadol na Kolík a Koliková sa nám tvari že je všetko v naprostom poriadku.

Horná vrstva našich ľudí z príznačným názvom skupina Smer má parádne nazbíjane. Jánošík aj Pacho blednú závisťou aj Robin Hood a Viliam tell a dokonca aj Alibaba a 40 lúpežníkov šejkov z SAE aj tí blednú závisťou a klaňajú sa Achtamovy el Kalimu Robertovi Liwa Arsmsovi. Dokonca šejkovia sa mu tlačia do firmy. Politicky dôchodca sa smeje a smeje sa a loví ryby na pri Čuňove aj v období keď sa vytierajú.

Ale ja Julo Kovács nie som obyčajný zločinec. Som pošahaný nezamestnaný dôchodca lebo som stratil vojenskú knižku a prisahám bohu či som ešte len kapitánom ako Danko alebo už majorom ako istý Terazky. Vyzerá to tak že keď nenájdem vojenskú knižku isté Borisko Porisko a istý Peter Kovařík sa postarajú aby som sa k zaslúženému dôchodku ktorý predpokladám bude okolo 400 Euro úžasných mesačne nikdy nedostanem.

Borisko porisko už vymáha invalidný dôchodok ktorý platili istej chyžnej z Majskeho chalupy a pustila si v mojich videách hubu na špacír. Za nejaký rok dostala okolo 3000 euro. Borisko s posledným križiakom nezaháľalo a zastavilo tento dôchodok a pani chyžnej prišiel list že to skontrolovali a treba to vrátiť všetko a treba dať vec do Richtiku. Takže sa to znova preskúma ale 300 treba vrátiť nazad.

Aby toho nebolo málo pridal sa aj syn ŠtBka Počiatek, listý Janko lebo som na jeho tri bránu nastriekal zmývateľnou akrylovou farbou Majetok Slovenska a zlodej Počiatek. Policajt toto video zle prečítal a do spisu dva krát veľkým napísal zlodej Pičiatek. Janko nelenil a posunul tuto vec kamošom z právnickej firmy kamoša Achtama el Kaliho z Liwa arms. A napísal na mňa žalobu že týmito troma nápismi mu vznikla škoda 20000 euro a psychická ujma na zdravý za brány chce 20 000 ujmu na jeho cti zrejme súdna a justičná mafia ešte vyčísľuje.

Dostal to slávny súd Bratislava jedna a pôvodne to mala riešiť nejaká Cviklová alebo tak nejak ale dali to inému ale ten keď prečítal z vulgarizované meno pána Pičiatka dal to prešetriť ešte raz.

Kalmusa a Kováča vedia odsúdiť šupito presto. Kočnerovi a Kotlebovi sa to ťahá roky. Počiatka a Richtera alebo o Troškovú sa boja čo i len predvolať. Pred Ficom, Kaliňákom, Lorencom a Lexom majú panický strach.

Gorila sa nahrala sama, Vietnamec uletel sám, z BMG horizontu sa ľudia podviedli sami, Remiaš sa sám upálil. Skutky sa nestali. František Gaulieder sa nešťastný hodil pod vlak.

A to sme prosím pekne za vlády Matoviča. Vraj má Fico šuchať nohami.

Fico nešuchá nohami ale pľuje na Oľano veselo s poza plexiskla a Matovič drží ako chorí dvere.

Ako to Igor povedal nebude šliapať na Hada Fica bosou nohou ešte by ho náhodou poštípal.

Ficovi ľudia sa nám smejú z úradov a veselo kradnú ďalej a Igor to rieši tak rýchlo ako Fico 13 dôchodky.

Mňam to je ale situácia.