Ľudia Pellegríniho nás napadli, piatok na SNP v Bratislave zničili plagáty Jána a Martinky

Viedol ich Marek Soun. Mali medzi sebou aj zástupcu mesta Bratislava vraj má príkaz od mesta teda Matuša Valla. Miesto toho aby dalo mesto vyrobiť jednu malú mramorovú tabuľku dáva ničiť pietne miesto Janka a Martinky plus videá.

Marek Soun zbieral podpisy Pellegrínimu a je v jeho službách samozrejme je aj v službách Fica. Jeho auto je popísané reklamami na referendum.

Naša skupina má každý piatok o piatej stretnutie na námestí SNP za Jána a Martinku, dali sme si taký záväzok ,že to bude dovtedy kým nebudú potrestaní vrahovia a objednávatelia vraždy.

Skupina vedená Marekom Sounom prišla a začala po nás pokrikovať a tvrdili že na Fica nie je jediný dôkaz, vraj Matovič rozvrátil celý štát a zásluhou Matoviča a Mikulca sa rozniesol covid 19 a že oni môžu za smrť 12 tisíc ľudí. Že Matovič aj Mikulec je fašista. Na to sme im odpovedali že covid19 bol roznesený hlavne vďaka veľkým zhromaždeniam napríklad 17.novembra 2020 kde sa zišlo 20 tisíc ľudí väčšina bez rúšiek medzi nimi samozrejme nechýbal ani Soun a spol.

Následne nás napadli a strhli plagáty Janka a Martinky pokrčili a hodili do koša a smiali sa vraj to tam nemá čo hľadať a že nepoznáme nariadenie mesta a že je to na príkaz primátora Matúša Valla. Takže prikladáme videá

Prvé video debata a druhé video atak

Samozrejme keď sme tam v piatok o piatej prišli plagáty boli zničené po sviečkach ani stopy. Inak nechápeme prístup mesta Bratislava (M.Valla), pani prezidentky (Zuzany Čaputovej), vlády SR (Igora Matoviča), parlamentu SR, (Borisa Kollára) ministerstva kultúry (Miroslav Snopko). Už dva roky ich žiadame, aby vyrobili aspoň malú mramorovú tabuľku a umiestnili ju trebárs na SNP, alebo inde v Bratislave. Prikývli a za dva roky neurobili nič. Stačilo by tabuľku, ako má Danka Košanová tá bola zavraždená sovietmi, Janko a Martinka 5, 6, 7 a 8 poschodím našej mafie. Likvidátor Kočner bol oslobodený spod objednávky vraždy. Pravdepodobne má ďalšie záznamy na našu mafiu z vyšších poschodí.

Minimálne 10 krát sme zaniesli zasklený portrét Jána a Martiny na SNP, takmer vždy na to bol rozmlátený, roztrhaný a na rám popísaný najhoršími vulgarizmami.

Myslím si, že vznik takýchto skupín je aj vďaka práci Romana Mikulca a Petra Kovaříka. Nepotrestať organizátorov nepovolených zhromaždení v čase pandémie je ich šálka kávy. Keď minister vnútra povie že po viac ako roku sa niekto má pozrieť na to čo robí Fico je to tragikomické, lebo v prvom rade to mal byť on a samozrejme v spolupraci s GP. Výsledkom bolo zrušenie naopak protiextremických oddelení. Prečo? Odpovedzte si sami, ale viac ako 90 percent riadiacích pracovníkov policie je tam ešte dosadených Kaliňakom.

V predvojnovom Nemecku tiež tolerovali Hitlera až im to prerástlo cez hlavu. Je smutné keď si toto neuvedomuje súčasná vláda. Neokomunisti a neonacisti maju na Slovensku raj toleruje sa im všetko o chviľku nás budú mlatiť na uliciach.