Marek Soun: Rozprávky o ujovi Ficovi prvá

Upozorňujem priaznivcov Fica nečítať hrozí porážka. Rozprávky Mareka Souna na pokračovanie o dobrom Rusku a zlej Amerike a hnusnej EÚ. O tom ako za všetko zlé môže Matovič a za všetko dobré môže Fico, Pellegríni a Kotleba.

Rozprávka o Fedorke na námet Mareka Souna (Július Kovács)

Rozprávka o ujkovi Ficovi č.1

Ako Fedorka našla na Donovaloch hríby s pomocou uja Fica a ani nevedela že je to jej krstný.

Kde bolo tam bolo, krajina kde sa klamstvo premieňalo na pravdu. Krajina kde takmer polovica ľudí uverila rozličným klamstvám.

Napríklad, že očkovaním sa roznáša smrť, že lekári sú vrahovia a keď sa človek dostane do nemocnice dajú ho zavraždiť.

Že mu pichnú infekciu v ktorej je D karta pomocou ktorej ovládnu vedomie človeka a zotročia ho. V tej krajine vraj lietajú lietadlá a tie poprašujú ľudí ťažkými kovmi a preto potom začnú umierať.

V tej krajine sa veľa ľudí verilo že za všetko zlo môže hnusný západ a európska únia a za všetko dobro môže bývalý sovietsky zväz a súčasné Rusko.

V tejto krajine vychvaľovali Putina a verili že Voloďa vie jazdiť na medveďovi že holými rukami škrtí žralokov, že vie spievať ako Pavaroti a kalinku tancuje lepšie ako Írske tance.

Dokonca v Ladomerskej Vieske mali Putina vyveseného na stene hneď nad pánom bohom ovenčovali ho kvietkami a modlili sa k nemu. Táto krajina sa volala Slovensko.

Mladí ľudia v nej nečítali knihy ale počúvali rozprávkarov ako Fico, Pellegríni, Harabín, Kotleba alebo Marek Soun.

Rozprávka Mareka Souna č.1

Mamičke Monike Beňovej sa narodilo dievčatko dala ej meno Fedorka. Išla s ňou na svoju krásnu chatu na Donovaly a vybrali sa na hríby a nevedeli nič nájsť dokonca cestou nazad sa mamina Monika potkla na medveďom hovienku a to tak že si vytkla nožičku a musela ostať doma.

Ale Fedorka si na druhý deň znova vzala košík že ide na huby mamka sa v duchu usmiala a povedala že aj tak nič Fedorka nenájde a povedala jej dobre, ale nechoď ďaleko združuj sa okolo chaty nášho suseda Marianka Kočnera , alebo choď len pod vlek uja Boriska pripadne sa pozri okolo pivovaru uja Počiatka či tam niečo nerastie.

Tak sa aj stalo Fedorka prišla o dve hodinky a mala plný košík dubákov, kozákov a masliakov, ledva ho ťahala za sebou.

Monika Beňová spľasla rukami. Fedorka kde si to našla. A Fedorka na to pomohol mi taký ryšavý ujo s bradavicami mal červenú kravatu a bielu košeľu, behal tam po chodníku a robil kliky a fučal ale keď ma zbadal hneď vedel kto som a povedal ej ej ty si Fedorka a čo tu robíš dievčatko.

A ja na to hľadám hríbiky ujko a neviem nájsť ani len plávočku. To nič Fedorka poď so mnou.

A ukázal mi miesta pri vleku vravel mi tuto sú miesta uja Baštrnaka, ale ujo Baštrnák je nespravodlivo odsúdený a lapený a je chudák vo väzení a tak Fedorka zverujem tieto miesta Tebe.

Inak ten ujo sa volal Róbert a mal na sebe plexisklo a prskal spoza neho. Fiha čudovala sa mamička Monika.

A nebol ten ujo aj birmovaný a veruže bol mamina a mal dvojitý krížik na krku a krásne veľké hodinky.

Monika sa usmiala a povedala. Mala si veľké šťastie Fedorka to bol najlepší ujo pod slnkom ujo Fico. Ochranca chudobných, učiteľ ktorý by Ťa naučil ako vyžiť aj z 300 euro.

Fedorka povedala ale mala tam aj takého uja Jana ten bola taký silnejší šiel za ujom Ficom na takom bicykli a volal sa Janko a veľmi sa a mňa usmieval a díval sa mi na zadoček.

Pozor Fedorka to bol ujo Richter s tým sa ešte nekamaráť na toho máš ešte čas.