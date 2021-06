Ako Fico, Mečiar, Lorenc a ich kamaráti rozkradli majetok Slovenska

Mafia zo 7 a 8 poschodia chce kázať o morálke, na ich mieste by som sa prepadol od hanby. Socialny netvor Fico, červený potkan s Bonaparte. 700 firiem prepísaných na Svetlanu. Alkoholik, kriminalnik, sukničkár.

Ako si štát Slovensko sprivatizovala Lorencova, Lexova, Mečiarova a Ficova mafia

Ivan Lexa Mečiarov šéf SIS a šef divokej privatizácie syn ŠtB Vladimíra Lexu má prsty vo vražde Remiašá dnešný sudca Karol Poslúch ho bráni zdržovaním





Väčšina veľkých ekonomických podvodov mala požehnanie z najvyšších politických kruhov,

Článok bol súčasťou série textov k 25. výročiu samostatnosti Slovenska.

Pred štátnym podnikom zastavuje luxusný mercedes. Z ojazdenej limuzíny vystupuje dvojica podnikateľov, ktorí si len nedávno založili svoju prvú eseročku.

V červených sakách a mokasínach, v ktorých sa vynímajú biele ponožky, s koženými kufríkmi, vchádzajú do vstupnej haly. Tam ich už s nadšením víta pracovník podnikového odbytu. Po krátkom rokovaní si nakoniec tľapnú na dohodnutý biznis.

Mladá firma odoberie výrobky za desiatky miliónov korún. Dvojica dravých podnikateľov sa zdá byť spásou pre veľký štátny podnik, ktorý sa už od začiatku 90. rokov nevie spamätať z prechodu socializmu na kapitalizmus. Pre svoju produkciu nevie nájsť dostatok nových odberateľov, tí pôvodní náhle skončili.

Keď sa však po troch mesiacoch blíži splatnosť prvej faktúry, zrazu nemá kto zaplatiť. Vedenie štátneho podniku zisťuje, že duo biznismenov vlastne v „ich“ firme o ničom nerozhoduje a sú v nej len obyčajné figúrky.

Skutoční majitelia už stihli tovar predať a peniaze vyviezť zo spoločnosti na svoje vlastné účty.

Takéto príbehy boli v prvých rokoch samostatnosti Slovenska na dennom poriadku a ukazujú ako sa ekonomická kriminalita stala bežnou súčasťou nášho mladého štátu.

Začínal zrejme ako „vekslák“, čo síce popiera, no neboja sa to vysloviť ani viacerí uznávaní novinári. V 90 rokoch mal s Petrom Steinhübelom – bossom bratislavského podsvetia pašovať v zaváraninových fľaškách heroín do Československej federatívnej republiky. Sám sa ale v tomto období prezentoval ako „vlekár“, keďže bol majiteľom viacerých lyžiarských stredísk. Neskôr sa rozhodol kúpiť známe Fun rádio, kde vyviedol ďalší bizarný kúsok. V rozhlasovej relácii o sexe K-fun (Kefun) vysielanej na Fun rádiu v rokoch 2004 – 2005 vystupoval ako odborný asistent Chlipnička.

Slabé zákony

Po roku 1989 prišlo k prudkému zvýšeniu kriminality. Zmenu režimu využila časť ľudí pre svoje obohatenie. „Polícia vôbec nebola pripravená na transformáciu slovenskej ekonomiky a navyše bola vo veľkej defenzíve,“

Začiatkom 90. rokov z policajných radov začali vo veľkom odchádzať skúsení vyšetrovatelia a kriminalisti. Tí síce nemali praktické skúsenosti s novými typmi zločinov, poznali však ľudí a terén.

K nárastu kriminality, predovšetkým tej hospodárskej, napomohli aj veľmi slabé zákony. „Pre nové podmienky v spoločnosti nebol vytvorený dostatočný právny rámec,“

Keď si pozrieme štatistiky spred roka 1989 tak Verejná bezpečnosť, vtedajšia polícia, riešila prevažne krádeže, ublíženie na zdraví, vraždy a lúpeže, prípadne poškodzovanie cudzej veci.

Vyšetrovatelia a kriminalisti sa dovtedy vôbec nestretávali so zmenou vlastníctva. Takmer nič nevedeli o daňových trestných činoch či podnikaní, lebo medzi štátnymi firmami k takýmto veciam nedochádzalo.

Holandské dražby

V tomto chaose na začiatku 90. rokov sa postupne okrem hrubokrkých mafiánov zorientovali aj kriminálnici v bielych košeliach.

V privatizácii sa malé prevádzky aj nehnuteľnosti predávali formou takzvaných holandských dražieb. Ide o opak klasických dražieb, kedy vyvolávacia cena postupne rastie.

Pri holandských dražbách, pokiaľ nikto zo záujemcov neprejaví záujem o danú vec za vyvolávaciu cenu, tak tá postupne klesá, až pokiaľ niekto nie je za ňu ochotný zaplatiť.

„Isté skupiny, ktoré mali peniaze, sa dohodli na spoločnom postupe, ktorý spočíval v tom, že v dražbe neprejavovali záujem, až kým cena neklesla o 50 a viac percent,“

Nielen spoluprácou, ale často aj zastrašovaním poctivých ľudí, dokázali títo ekonomickí kriminálnici získať majetky za zlomkové ceny oproti tomu, akú mali skutočnú hodnotu.

Obchod so štátnymi firmami

Podvodníci však nezostali len pri holandských dražbách. Svoju kreativitu preukázali pri obchodoch so štátnymi podnikmi. Firmy v rukách štátu stratili svoje odbytové trhy. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) skončila, a tak nemali, kde predávať. Sklady boli plné výrobkov.

Práve tento neutešený stav využili špekulanti, ktorí neskôr dostali prezývku fakturanti. „Rôzni ponovembroví tiežpodnikatelia cez nastrčených bielych koňov odoberali tovar zo štátnych podnikov, za ktorý ale nikdy nezaplatili,“

Následne tento tovar predávali načierno za omnoho nižšie ceny. Fakturanti museli byť spojení s niekým v danom štátnom podniku. Bez človeka z vnútra by sa nedali takéto podvody robiť vo veľkom.

Mečiar a jeho minister spravodlivosti Harabín

Štefan Harabín

Od 4. júla 2006 do roku 2009 bol ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Na tento post ho nominovala Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko.

Ako minister spravodlivosti sa snažil zrušiť Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry.

Vladimír Mečiar

Predseda vlády S obdobím jeho vládnutia sú spojené viaceré závažné politické i ekonomické kauzy a vražda Remiaša na Slovensku po novembri 1989. Vyšetrenie a objasnenie niektorých z nich znemožnil prijatím tzv. Mečiarových amnestií v roku 1998,

Veľká privatizácia

Najväčší klondike pre mafiánov v bielych golieroch však prišiel počas veľkej privatizácie.

Predovšetkým sa poukazuje na privatizérov, ktorý dostali výhodne štátne podniky a tie veľmi rýchlo zadlžili, lukratívne aktíva previedli na dcérske spoločnosti.

Štát tak nedostal za svoj majetok dohodnutú sumu a navyše po nových majiteľoch zostali dlhy. K tomu treba prirátať aj prípady, keď časť privatizovaných podnikov mali dostať aj zamestnanci. Nakoniec však vlastníctvo získali len manažéri alebo úplne iní ľudia s dobrými kontaktmi na politikov.

Vrcholom tohto divokého obdobia v druhej polovici 90. rokov bolo doslova rozdávanie úverov pre spriaznených podnikateľov. Štátne banky v tom čase ešte nefungovali štandardne a pôžičky poskytovali na základe konexií.

Banky si vôbec nezabezpečovali svoje úvery a k veľkej časti sa nikdy ani nedostali. Po biznismenoch, napojených na politické strany, nakoniec zostali nesplatené úvery za viac než 100 mld. korún.

Milionármi zo dňa na deň

Vďaka podmienkam, ktoré panovali v 90. rokoch, veľa ľudí prišlo k obrovským majetkom v priebehu krátkeho času.

Pavol Paška bývalý komunista kachličkár a rozkrádač zdravotníctva dobehla ho karma pred košickou nemocnicou. Jeho synovci brutálne zmlátili pár na zastávke dokonca skopali aj ženu.

To, čo na západe v trhovej ekonomike trvalo podnikateľom desiatky rokov, na Slovensku im stačilo zopár mesiacov. „Doslova z noci do rána sa ľudia sťahovali z petržalských panelákov do nových obrovských domov v lukratívnych štvrtiach,“ približuje.

Novodobí nepoctiví zbohatlíci sa k mnohému priučili ešte pred rokom 1989. Do podvodov sa zapájali ľudia, ktorí vedeli zarobiť veľké peniaze už v socializme.

Boli to predovšetkým čašníci, pumpári, mäsiari a veksláci, čiže ľudia pracujúci v maloobchode alebo službách, ktorí poznali celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.

Vladimír Poor bývalý čašník vrchní prchni, už rozpredáva majetok

Veľkú výhodu mali aj nadštandardne odmeňovaní príslušníci tajných služieb či nomenklatúrne kádre.

Slepá spravodlivosť

A prečo väčšina týchto mafiánov nebola spravodlivo potrestaná?

„V trestnom práve platí to, že ako prokurátor môžem obviniť niekoho len vtedy, keď mu preukážem, že spáchal skutok, ktorý je trestným činom. Inými slovami, nie každé porušenie zákona je trestným činom.“

V tom čase legislatíva často neumožňovala stíhať osoby, ktoré porušili zákony v rámci privatizácie. Trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní bol uvedený do praxe až neskôr.

Nestačilo mať len zákon o malej a veľkej privatizácii, ale mal bolo potrebné upraviť aj obchodný zákonník, trestný zákon ako aj ďalšie právne predpisy. Socialistický právny poriadok vychádzal z toho, že sme mali len štátne alebo družstevné vlastníctvo, nie súkromné.

Ľudská chamtivosť

Keď podnikavci dostatočne ohlodali štátny majetok na rad prišli súkromné úspory. Koncom 90. rokov postupne vznikali nebankové spoločnosti. Tie začali lákať ľudí na vysoké úroky, ktoré boli oveľa vyššie než v peňažných ústavoch.

Bolo to úplne neuveriteľné a absurdné. Ľudia verili, že v nebankovkách je možnosť veľmi vysokého úročenia z vložených peňazí. Nedalo sa im vysvetliť, že nie je možné, aby nebankovky ponúkali násobné vyššie úroky ako banky,“

Jozef Majský Róm bývalý Marhuľa pôvodne vychovávateľ na učňovke, neskôr sa spojil s mafiou a začal podvádzať dnes je na Pankráci jeho kamarát Babiš ho nechce pstiť na Slovensko

Napomohla tomu intenzívna reklama a ľudská chamtivosť. Keď sused, známy alebo rodina investoval 100-tísíc korún a zarobil tam 40 percent na úrokoch z vložených peňazí, tak to chceli aj ostatní. Mnohí pritom investovali celoživotné úspory.

Tieto detičky Majskeho si užívajú ockov ukradnutý majetok, jeden človek sa upálil pred centralou BMG, množstvo spáchalo samovraždu a 200 tisíc ľudí prišlo o celoživotné úspory. Jožko , Erik a Eva majú majetok za viac ako 80 miliónov euro samozrejme ockov a cítia sa ako ryby vo vode v prominentnej spoločnosti aj dnes. Tu je článok v blogu SME Majského, Baštrnákove a Kočnerove deti si užívajú miliónové ukradnuté majetky.

Je nepochopiteľné, prečo aj vzdelaní ľudia tak urobili, pretože museli rátať s tým, že ide o podvod. Zrejme sa domnievali, že vložené peniaze s úrokmi im stihnú vyplatiť skôr, ako celá pyramídová hra spadne, myslí si.

Jednoduché podvody?

Možno to dnes vyzerá, že v 90. rokoch išlo o primitívne podvody, ale musíme sa na ne pozerať cez optiku vtedajšej doby. V tom čase drvivá väčšina Slovákov nevedela, čo sú to akcie, dividendy alebo kapitálový trh. Bežní ľudia nerozumeli financiám a bankovému systému.

Okrem toho chýbala kontrola štátu. Jednoducho bol pasívny.

„Situácia sa začala meniť po roku 1998, keď štát začal aktívnejšie konať voči organizovanému zločinu,“

Napomohla tomu legislatíva, ktorá zaviedla do praxe nové veci, ako napríklad spolupracujúca osoba či spolupracujúci agent. Dôležitým krokom v boji proti organizovanému zločinu bolo vytvorenie špecializovaných policajných útvarov.

Sofistikovanejšie podvody

Keď podvodníci zistili, že už nemôžu robiť svoje kšefty úplne „na hulváta“ objavili daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebné dane z tabaku či alkoholu. Ide o najväčší zdroj príjmov štátnej kasy.

Najznámejší kriminálnik na Slovensku a likvidátor v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej samozrejme na pokyn 6,7 a 8 poschodia. Kto všetko s nimi spolupracoval článok

To, že organizovaný zločin sa posunul o level vyššie, dokazujú napríklad kauzy kyselinári alebo Mikuláš Vareha. „Robili to sofistikovaným spôsobom, pričom zrejme spolupracovali so zamestnancami daňových úradov.“

Vďaka tomu zbohatli DPH-čkári na vratkách dokázali získať také veľké objemy peňazí.

Posledným trendom v podvodoch je okrádanie a zneužívanie eurofondov. Európska únia si ale uvedomila možné riziká pri rozkrádaní bruselských peňazí, a tak postupne sprísňuje podmienky pre vyplácaní.

Pomôcť pri zneužívaní eurofondov by mohol najnovšie aj európsky prokurátor, ktorý by získal vyšetrovacie právomoci.

Momentálne mafia prerástla do všetkých úrovní štátu polícia, justícia, vláda.

A preto títo ľudia dali zavraždiť pôvodného autora tohto článku Janka Kuciaka a jeho snúbenicu Martinku Kušnírovú.

Naopak mafiáni ako Haščák, Mečiar, Fico, Kaliňák, Lorenc , Lexa a ďalší su na slobode.

Nechápem Oľano a súčasnú vládu podľa toho že okrem Baštrnáka a Kočnera nebol nikto poriadne potrestaný ale o tom nabudúce.

Šéf mafie 8 poschodia a bývalý šéf štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc s Miroslavom Lajčákom